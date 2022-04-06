В Ростовской области авиационный снаряд разрушил стену жилого дома

В хуторе Фролов Обливского района Ростовской области авиационная ракета разрушила стену жилого дома №11 на улице Центральной, сообщают корреспонденты изданий V1.RU и 161.RU.

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По словам местных жителей, снаряд рухнул около 2:30 ночи 4 апреля. На место происшествия приехали военные, правоохранители, сотрудники МЧС и сапёры. Ракету вывезли на пределы населённого пункта и взорвали.

Жителей улицы и близлежащих домов эвакуировали. Пострадавших среди них нет.

Журналисты изданий не смогли получить комментарий о случившемся у чиновников и следственного комитета. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области пообещали уточнить информацию о происшествии. Официальных заявлений властей по этому поводу не было.