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Среда, 6 апреля, 2022

В Ростовской области авиационный снаряд разрушил стену жилого дома

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В Ростовской области авиационный снаряд разрушил стену жилого дома

Александр Ильин
Фото: t.me/cheRostov

В хуторе Фролов Обливского района Ростовской области авиационная ракета разрушила стену жилого дома №11 на улице Центральной, сообщают корреспонденты изданий V1.RU и 161.RU

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По словам местных жителей, снаряд рухнул около 2:30 ночи 4 апреля. На место происшествия приехали военные, правоохранители, сотрудники МЧС и сапёры. Ракету вывезли на пределы населённого пункта и взорвали. 

Жителей улицы и близлежащих домов эвакуировали. Пострадавших среди них нет. 

Журналисты изданий не смогли получить комментарий о случившемся у чиновников и следственного комитета. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области пообещали уточнить информацию о происшествии. Официальных заявлений властей по этому поводу не было.

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