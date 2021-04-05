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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Ростовской области арестовали истязавших восьмилетнюю дочь супругов

Елена Лобанова

В Ростовской области арестовали супругов, которые истязали восьмилетнюю дочь. Такую меру пресечения им избрали на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Семья проживала в Новошахтинске. Мать вместе с отчимом систематически избивали маленькую дочь за незначительные проступки. Руки и ноги девочки ежедневно связывали веревками и колготками. Против супругов возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

В социальных сетях местные жители уверяли, что женщина не кормила и не поила ребенка. От голода девочка даже начала жевать одеяло. А на руках у нее обнаружили кровоподтеки от веревки. Все это стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка и вызвала полицию.

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