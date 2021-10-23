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Суббота, 23 октября, 2021
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В Ростове-на-Дону пенсионер подозревается в убийстве 6-летнего внука

Александр Ильин

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В Ростове-на-Дону полиция подозревает 59-летнего местного жителя в жестоком убийстве своего 6-летнего внука. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

По данным следствия, инцидент случился в пятницу, 22 октября. Мужчина, будучи нетрезвым, находился в доме вместе с внуком. В какой-то момент он нанёс мальчику множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. 

Подозреваемого задержали, его собираются заключить под стражу. Правоохранителями назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное в отношении малолетнего»).

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