В Российском экспортном центре представили экспериментальный опыт реализации в рязанском регионе программы «Экспортный форсаж+»

Об уникальном опыте участия студентов в пилотной акселерационной программе «Экспортный форсаж+» шла речь 22 февраля в рамках вебинара Регионального экспортного стандарта 2.0, организованного на площадке Российского экспортного центра.

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По словам руководителя Рязанского центра экспорта АНО «АРБ» Анатолия Маркина, Рязанская область стала первым регионом, который в инициативном порядке привлек к участию в акселерационной программе студентов местных вузов. Заявку на участие в проекте подали 62 молодых людей, по результатам предварительного отбора к обучению приступили 10 студентов, каждого из которых прикрепили к определенной компании с перспективой возможного трудоустройства в будущем.

– Совместно с экспертами Школы экспорта РЭЦ мы пересмотрели план обучения по программе «Экспортный форсаж». В итоге у нас получился совершенно новый формат программы. Мы трансформировали обучающие модули с учетом потребностей студентов, выстроили взаимодействие наставников и тренеров с начинающими специалистами по внешнеэкономической деятельности, – пояснил Анатолий Маркин.

Он отметил, что решение о вовлечении студентов в программу призвано повысить интерес будущих выпускников к специальности ВЭД, в том числе, сформировать у них практические навыки в работе по экспортному направлению.