Понедельник, 2 сентября, 2024

В российских регионах началась масштабная перенастройка дорожных камер

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

С 1 сентября десятки дорожных камер по всей России будут отключены, выяснил «Коммерсант».

В некоторых регионах из эксплуатации может быть выведена до четверти всех комплексов фотовидеофиксации. Причина — новые требования к системе фиксации нарушений ПДД, которые вступили в силу в воскресенье. Часть камер вернется в работу, но не сразу: стоимость повторного подключения одного комплекса может достигать 500 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что у многих регионов нет бюджета на одномоментную замену.

Поправки к закону об автодорогах, вступившие в силу 1 сентября, стали началом масштабной реформы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в стране. Ранее камеры устанавливались по отдельным рекомендациям и необязательным стандартам, что вызывало нарекания у водителей, считавших, что эти устройства используются скорее для пополнения бюджета за счет штрафов, а не для повышения безопасности. Теперь Госдума определила четкие правила размещения камер, требования к их обозначению на дорогах и другие стандарты. К началу сентября регионы уже провели аудит своих камер.

Что изменилось для дорожных камер?

С 1 сентября новые федеральные законы и постановления правительства вводят строгие правила по установке и работе камер фиксации нарушений ПДД. Теперь камеры можно ставить только в местах, где наблюдается «очаг аварийности» — участок дороги с высокой частотой ДТП. Также камеры можно размещать на перекрестках и в других точках с регулярными инцидентами.

Однако есть и исключения: камеры могут быть установлены на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, местах проведения дорожных работ и других участках с особым риском. Передвижные камеры должны убираться после устранения причин их установки, например, после завершения ремонта дорог.

Кроме того, установлены новые требования к расстоянию между камерами: минимум 1 км в городах и 5 км на загородных дорогах, за исключением перекрестков и других зон повышенной аварийности. Зона контроля камеры должна начинаться на расстоянии 150–300 метров от предупреждающего знака. А автомобили с мобильными камерами должны быть снабжены специальными опознавательными знаками.

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