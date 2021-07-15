В российских магазинах продают кефир с кишечной палочкой

Эксперты Роскачества проверили кефир нескольких торговых марок. В трех видах была обнаружена кишечная палочка.
Эксперты исследовали кефир «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat. Каждый продукт проверяли по 35 показателям.
Результаты исследования показали, что продукция «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо!» небезопасна. Именно там нашли бактерии группы кишечной палочки.
У этих товаров также нашли плесень, невыраженный кисломолочный вкус, привкус пастеризации, малое количество дрожжей на конец срока годности и недостоверную маркировку.
Среди исследованных марок лучшими стали кефир «Простоквашино», «Каждый день», «Лента», и Parmalat. Этот кефир безопасный и сделан из качественного молока. В нем нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.
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