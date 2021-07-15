В российских магазинах продают кефир с кишечной палочкой

— При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски. Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент всё же дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя. В любом случае, если в кефире обнаружена кишечная палочка, это опасно, — объяснила заведующая лабораторией ВНИМИ Елена Юрова.