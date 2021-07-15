28.1 C
Рязань
Четверг, 15 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В российских магазинах продают кефир с кишечной палочкой

Елена Лобанова
В российских магазинах продают кефир с кишечной палочкой
- Advertisement -

Эксперты Роскачества проверили кефир нескольких торговых марок. В трех видах была обнаружена кишечная палочка. 

Эксперты исследовали кефир «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat. Каждый продукт проверяли по 35 показателям.

— Кефира среднего качества нет. Либо есть безупречный с высшей оценкой, либо опасный для здоровья. Однако в этом году в кефире не нашли растительных жиров или крахмала, — говорится в сообщении.

Результаты исследования показали, что продукция «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо!» небезопасна. Именно там нашли бактерии группы кишечной палочки. 

— При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски. Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент всё же дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя. В любом случае, если в кефире обнаружена кишечная палочка, это опасно, — объяснила заведующая лабораторией ВНИМИ Елена Юрова.

У этих товаров также нашли плесень, невыраженный кисломолочный вкус, привкус пастеризации, малое количество дрожжей на конец срока годности и недостоверную маркировку.

Среди исследованных марок лучшими стали кефир «Простоквашино», «Каждый день», «Лента», и Parmalat. Этот кефир безопасный и сделан из качественного молока. В нем нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]