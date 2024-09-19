Четверг, 19 сентября, 2024

В России выделили 1 миллиард рублей на конкурс грантов для родительских комитетов школ

Автор: 7info7

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Владимир Путин выделил финансирование для организации конкурса, который окажет поддержку родительским комитетам учебных заведений в реализации их инициатив. Об этом сообщает газета «Известия».

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что средства были выделены из резервного фонда и составляют один миллиард рублей.

Он также пояснил, что родительские комитеты смогут получить в конкурсе от 500 тысяч до двух миллионов рублей для реализации своих проектов. Первый заместитель руководителя администрации президента добавил, что такие суммы являются «существенными» для выполнения задуманного.

Кириенко подчеркнул, что на заседании общего родительского комитета присутствовало множество людей, посвятивших себя педагогике и воспитанию детей.

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