В России увеличился спрос на дизайнеров

С начала нового года наблюдалось увеличение числа рабочих мест в области дизайна на 19%, а также значительный прирост зарплат в этой сфере. Об этом сообщает РБК.

Более половины из опубликованных за это время вакансий (54% рост) относились к продуктовым дизайнерам. В числе лидеров можно выделить дизайнеров интерьеров (39%), графических дизайнеров (27%), дизайнеров интерфейсов (24%) и UX/UI-дизайнеров (17%). Однако спрос на 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции упал на 3 и 8% соответственно.

Заработная плата по профессии в целом увеличилась на 21% с начала года, что превышает средний рост доходов в стране (19%). Заработок дизайнеров печатной продукции вырос на почти половину (44%), так как количество работников в полиграфии уменьшается из-за переключения на цифровые технологии, заставляя компании повышать зарплату для привлечения персонала. Но дизайнеры-полиграфисты остаются наименее оплачиваемыми специалистами в дизайне, зарабатывая в среднем 65 тыс. руб. в месяц. Только у графических и веб-дизайнеров зарплата еще ниже — 60 тыс. руб. В то же время наибольший урон в зарплате потерпели веб-дизайнеры — в среднем 20%. Самыми высокооплачиваемыми оказались продуктовые дизайнеры (150 тыс. руб. в месяц), UX/UI-дизайнеры (110 тыс.), дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр (100 тыс руб.). Зарплаты последних в этом году выросли на четверть.

Наибольшее количество резюме на одну вакансию отмечается у гейм-дизайнеров — 10,4, наименьшее — у дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров, 0,3 и 0,7 соответственно. Во многих областях увеличение вакансий в этом году превышает рост количества резюме (например, среди дизайнеров интерьеров, дизайнеров интерфейсов и так далее).