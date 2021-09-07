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Вторник, 7 сентября, 2021
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В России усилился дефицит парковок в новостройках

Елена Лобанова
В России усилился дефицит парковок в новостройках

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За последние пять лет в России усилился дефицит паркингов в новостройках, сообщили «Известиям» девелоперы и риелторы. По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Казани в 2017 году на 1 тыс. квадратных метров новостроек приходилось в среднем 2,49 машиномест, сейчас — 1,95, в Краснодарском крае было 0,67, а стало 0,58, в Самарской области показатель сократился с 0,86 до 0,68, а в Ленинградской области — с 3,1 до 2,7.

В Москве коэффициент обеспеченности машиноместами одной квартиры в домах комфорт-класса снизился с 0,7 в 2016 году до 0,5 в 2021-м, бизнес-класса — с 1,2 до 0,9,премиум-класса – с 2,1 до 1,6, сообщили «Известиям» аналитики Capital Group.

— Высокий спрос в последние полтора года на квартиры благодаря льготной ипотеке, резко возросшие цены и себестоимость строительства — все это оттягивает спрос от машиномест на жилье, делает строительство паркингов все менее рентабельным и все менее интересным для застройщиков, — объяснила тенденцию председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Согласно нормативам градостроительного проектирования, на одну квартиру должно приходиться одно машиноместо в стандартном жилье, отметил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. Однако сейчас показатель в среднем в городах-миллионниках, действительно снизился до 0,7-0,8, сказал он.

На фоне растущих цен на квартиры, покупательская способность граждан падает, и вместо паркинга люди выбирают дополнительные квадраты жилой площади, сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В итоге автомобили ставят на газон, тротуар, места для стоянки пожарной спецтехники и так далее, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Машине — место: в России усилился дефицит парковок в новостройках.

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