В России создали Касимовский клуб для противодействия русофобии и фальсификации истории

В Москве начала работу новая экспертная площадка — Касимовский клуб. Об этом сообщил генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов в интервью РИА Новости. По его словам, структура создана для противодействия антироссийским и русофобским нарративам, а также идеям сепаратизма, пантюркизма, религиозного экстремизма и попыткам искажения исторических фактов.

Первое заседание клуба прошло 10 апреля в Московском доме национальностей. В мероприятии приняли участие общественные деятели, учёные, журналисты, представители политических и патриотических организаций.

Инициатором создания клуба выступило движение «Русский Союз». Организация уже несколько лет сотрудничает с татарскими общественными структурами, включая Татарскую национально-культурную автономию Московской области. Участники объединения занимаются волонтёрской помощью участникам СВО и проводят общественные инициативы в сфере межнационального диалога.

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По словам Белоусова, название клуба выбрано неслучайно — оно отсылает к Касимовскому царству, первому удельному княжеству, созданному русскими и татарами в составе единого централизованного государства.

Основной задачей Касимовского клуба станет развитие экспертных подходов к сохранению исторического и культурного единства народов России, в частности русских и татар, и укрепление общегосударственной идентичности.

«Касимовский клуб» — своего рода русско-татарский, татарско-русский ответ на вызовы современных колонизаторов, которые пытаются по этнической линии раскачать Россию на деньги всяких западных структур. Это ответ на вызовы религиозного экстремизма, которые мы видим», — отметил журналист, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.