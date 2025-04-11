Пятница, 11 апреля, 2025
0.7 C
Рязань
Фото: t.me/kasimovklub
Новости РоссииНовости Касимова

В России создали Касимовский клуб для противодействия русофобии и фальсификации истории

Алексей Самохин

В Москве начала работу новая экспертная площадка — Касимовский клуб. Об этом сообщил генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов в интервью РИА Новости. По его словам, структура создана для противодействия антироссийским и русофобским нарративам, а также идеям сепаратизма, пантюркизма, религиозного экстремизма и попыткам искажения исторических фактов.

Первое заседание клуба прошло 10 апреля в Московском доме национальностей. В мероприятии приняли участие общественные деятели, учёные, журналисты, представители политических и патриотических организаций.

Инициатором создания клуба выступило движение «Русский Союз». Организация уже несколько лет сотрудничает с татарскими общественными структурами, включая Татарскую национально-культурную автономию Московской области. Участники объединения занимаются волонтёрской помощью участникам СВО и проводят общественные инициативы в сфере межнационального диалога.

Реклама

По словам Белоусова, название клуба выбрано неслучайно — оно отсылает к Касимовскому царству, первому удельному княжеству, созданному русскими и татарами в составе единого централизованного государства.

Основной задачей Касимовского клуба станет развитие экспертных подходов к сохранению исторического и культурного единства народов России, в частности русских и татар, и укрепление общегосударственной идентичности.

«Касимовский клуб» — своего рода русско-татарский, татарско-русский ответ на вызовы современных колонизаторов, которые пытаются по этнической линии раскачать Россию на деньги всяких западных структур. Это ответ на вызовы религиозного экстремизма, которые мы видим», — отметил журналист, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.