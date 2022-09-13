Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В России сегодня отмечают День программиста

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Изображение от cookie_studio на Freepik

Российские программисты сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Датой праздника выбран 256-ой день года и в 2022 году выпадает на 13 сентября.

РГУ имени С.А. Есенина объясняет, почему именно так.

256 — это двойка в восьмой степени, где 8 — количество битов в одном байте, а цифра 2 связана с двоичной системой счисления.

Статистика показывает, что 99% программистов — мужчины и всего 1% – женщины. Тем не менее женщин этой профессии больше ценят в рабочем коллективе и их зарплата выше в среднем на 20%. Это объясняется большей внимательностью, ответственностью и усидчивостью представительниц прекрасного пола.

Рязанский государственный университет имени А.С. Есенина поздравляет преподавателей и студентов института физико-математических и компьютерных наук, а также работников учебно-информационного управления РГУ с профессиональным праздником.

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