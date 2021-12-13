В России презентовали модельный стандарт муниципального краеведческого музея

Всероссийская конференция-презентация модельного стандарта муниципального краеведческого музея прошла в Российском этнографическом музее при участии министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, пишет газета «Культура».

Глава ведомства выступила с приветственным словом, в котором отметила, что в России сейчас насчитывается 1,2 тыс. муниципальных краеведческих музеев, обладающих высоким просветительским потенциалом и являющихся местом бережного хранения истории родного края.

Мы понимаем, что последние четверть века тяжело жилось тем людям, которые вопреки всему в этих уникальных пространствах сохраняли доверенные им объекты и музейные ценности. В связи с этим, огромная радость, что в рамках нацпроекта «Культура» мы получили поручение президента России и большие средства на то, чтобы первые краеведческие музеи могли измениться к лучшему, — рассказала Ольга Любимова. — Нам важно поговорить с профессиональным сообществом о том, что нужно сделать, чтобы работать в этих музеях было интересно, как их правильно развивать и как привлечь как можно большее количество посетителей.

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По словам министра, за три следующих года в рамках нацпроекта «Культура» планируется обновить более 400 музеев в 73 субъектах страны и еще 100 учреждений реконструировать.

Обновленные музеи должны иметь специализированное оборудование (для хранения фондов и организации выставок, профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному интернету, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, программы продвижения учреждений для конкретных аудиторий (PR-кампании), привлекательные и информативные сайты (экспозиция в виртуальном формате).