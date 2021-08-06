В России предложили ввести новые выплаты

- Advertisement -

В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение плановой диспансеризации.

Инициатором новой выплаты стала детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она призвала запустить федеральную программу «Здоровая Россия». Её цель – информировать россиян о возможности прохождения бесплатного медицинского обследования.

За своевременное прохождение диспансеризации граждане смогут получать выплату 10 тыс. руб. Её будут выплачивать раз в 3 года.

При прохождении медобследрвания россияне будут получать QR-код. С помощью него можно будет подать заявление на пособие, пишет RT.