22.3 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниОбщество

В России предложили ввести новые выплаты

7info7
В России предложили ввести новые выплаты
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
- Advertisement -

В России предложили ввести пособие в размере десяти тысяч рублей за своевременное прохождение плановой диспансеризации.

Инициатором новой выплаты стала детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она призвала запустить федеральную программу «Здоровая Россия». Её цель – информировать россиян о возможности прохождения бесплатного медицинского обследования.

За своевременное прохождение диспансеризации граждане смогут получать выплату 10 тыс. руб. Её будут выплачивать раз в 3 года.

При прохождении медобследрвания россияне будут получать QR-код. С помощью него можно будет подать заявление на пособие, пишет RT.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]