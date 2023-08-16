Среда, 16 августа, 2023
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В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах

7info
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Госдума в сентябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете нижней палаты парламента, который рекомендовал рассмотреть законопроект в осеннюю сессию.

Законопроект разрешает розничную продажу алкоголя на летних верандах, которые прилегают к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков.

«Запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита. Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии. Тогда многие владельцы бизнеса по сути получили пассив в виде предприятия и вкладывали большие собственные средства для того, чтобы сохранить дело. Это действительно большие деньги, которые возвращаются не за один год», — пояснил «Известиям» необходимость новых норм первый зампред комитета, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России», автор законопроекта Денис Кравченко.

По его словам, в Москве апробировали практику разрешения продажи алкоголя в летних кафе. Результаты более чем удовлетворительные.

«Люди спиваться не стали, роста контрафактного алкоголя не замечено. Тут, я думаю, дело в том, что в целом культура потребления алкогольных напитков в России растет и уже не часто увидишь, когда люди переходят нормы допустимого. Вместе с тем действующие ограничения серьезно ограничивают бизнес в ведении дел», — подчеркнул Денис Кравченко.

Депутат отметил, что официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, при этом в парламент приходят в основном положительные, либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов. Он напомнил, в августе 2022 года уже обсуждалась подобная инициатива сенатора Андрея Кутепова, но законопроект так и не был внесен в Госдуму. Возможно, это было связано с необходимостью его доработки, отметил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С барного плеча: продажу алкоголя на летних верандах хотят узаконить

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