Понедельник, 3 июля, 2023
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В России предложили устанавливать безопасные для детей окна

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Фото Pxhere

Адвокат Яна Воробьева выступила с инициативой устанавливать окна, оснащенные системой безопасности для детей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, сейчас существуют разные способы обезопасить окна для детей: сетки, решетки и блокираторы. Но пока обязательных требований к их установке нет, и поэтому дети по неосторожности и невнимательности взрослых продолжают выпадать из окон.

Яна Воробьева считает, что принудительно заставлять россиян устанавливать защиту не стоит, так как каждая вторая семья имеет детей, и госслужащие не смогу проверить каждую квартиру.

Решением проблемы может стать введение стандарта качества или ГОСТа при строительстве домов – каждое установленное окно должно иметь защитный механизм, или каждое окно, которое продают производители, должно быть оснащено системой безопасности.

Инициативу поддержала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что сейчас в борьбе с данной проблемой существует только просветительская работа с населением.

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