В России потребовали наказать «бородачей», остановивших колонну участников СВО

Авторы телеграм-канала «Два майора» потребовали дать правовую оценку поведению «бородачей в тапочках», которые представились сотрудниками силовых ведомств и остановили колонну участников СВО.

По их мнению, участники конфликта с российскими военными должны понести ответственность по закону.

В публикации также предлагается старшему из них записать видео с извинениями.

Ранее телеграм-канал добровольческой бригады «Эспаньола» опубликовал видео, на котором бойцам, выдвигавшимся на задание, угрожали неизвестные.

В итоге колонна была блокирована в районе Углегорска в ДНР из-за дорожного происшествия.