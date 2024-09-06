Пятница, 6 сентября, 2024

В России потребовали наказать «бородачей», остановивших колонну участников СВО

Автор: powder

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Авторы телеграм-канала «Два майора» потребовали дать правовую оценку поведению «бородачей в тапочках», которые представились сотрудниками силовых ведомств и остановили колонну участников СВО.

По их мнению, участники конфликта с российскими военными должны понести ответственность по закону.

В публикации также предлагается старшему из них записать видео с извинениями.

Ранее телеграм-канал добровольческой бригады «Эспаньола» опубликовал видео, на котором бойцам, выдвигавшимся на задание, угрожали неизвестные.

В итоге колонна была блокирована в районе Углегорска в ДНР из-за дорожного происшествия.

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