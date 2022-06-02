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Четверг, 2 июня, 2022

В России пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру

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В России пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру

Глава министерства образования и науки Валерий Фальков рассказал в беседе с газетой «Коммерсантъ» о судьбе существующей модели образования в России.

По его словам, несмотря на уход от Болонской системы, бакалавриат и магистратура будут сохранены.

Фальков подчеркнул, что университеты получат возможность отказаться от них в пользу специалитета.

Руководитель ведомства объяснил важность сохранения этих ступеней образования тем, что многим выпускникам нравится такой формат образования. Миллионы людей получили бакалаврское образование и желают также иметь степень магистра для дальнейшего карьерного роста.

Кроме того, такая система понятна для иностранных студентов.

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