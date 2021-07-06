В России подорожали подержанные автомобили

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В России значительно подорожали подержанные автомобили. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 8,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средняя цена легковушки с пробегом по итогам июня 2021 года составила 747 700 рублей. Годом ранее такая же машина стоила 605 300 рублей.

Автомобили начали дорожать в первой половине 2021 года. Тогда цена увеличилась на 60 000 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142 400 рублей.

При этом за май цены выросли лишь на 0,8% или 5 600 рублей.