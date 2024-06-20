Российская делегация нарушила протокол появления в зале заседания на встрече в КНДР, сообщила РБК глава Национального центра коммуникаций Ольга Кеворкова.

Накануне появилось видео, записанное во время визита Владимира Путина в Северную Корею. На кадрах российские чиновники зашли в кабинет и начали раскладывать документы. Вскоре к ним подошел представитель службы протокола КНДР и попросил покинуть помещение, поскольку первыми должны войти главы государств.

«В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право», — пояснила Кеворкова.

По ее словам, в России и КНДР различается порядок приглашения делегаций в зал.

Кеворкова допустила, что стороны не рассмотрели детально этот вопрос.