Четверг, 20 июня, 2024

В России объяснили, почему чиновников удалили из зала в КНДР

Автор: powder

Опубликовано

Российская делегация нарушила протокол появления в зале заседания на встрече в КНДР, сообщила РБК глава Национального центра коммуникаций Ольга Кеворкова.

Накануне появилось видео, записанное во время визита Владимира Путина в Северную Корею. На кадрах российские чиновники зашли в кабинет и начали раскладывать документы. Вскоре к ним подошел представитель службы протокола КНДР и попросил покинуть помещение, поскольку первыми должны войти главы государств.

«В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право», — пояснила Кеворкова.

По ее словам, в России и КНДР различается порядок приглашения делегаций в зал.

Кеворкова допустила, что стороны не рассмотрели детально этот вопрос.

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