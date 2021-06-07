22.9 C
Рязань
Понедельник, 7 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В России начнут рейтинговать объекты по доступности для инвалидов

7info7
- Advertisement -

Общественная палата (ОП) направила в кабмин перечень предложений по рейтингованию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Среди них — внесение изменений в действующие стандарты и своды правил, а также учет не только оценок пользователей, но и мнения экспертов. Кроме того, в ОП предложили «ставить баллы» не только удобствам, но и информационной доступности — наличию сведений в интернете.

По итогам встречи президента с представителями организаций инвалидов в декабре прошлого года глава государства поручил правительству и Общественной палате представить предложения о соответствующем «рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в части, касающейся их доступности для инвалидов».

На практике довольно сложно построить маршрут движения, например, из точки А (дом) в точку С (торговый центр) через точку В (пересадка на транспорте). Для решения этих проблем, мы предложили новую методику оценки объектов, где можно применить систему по аналогии с системой гостиничных услуг. Это предполагает «звездность» мест по состоянию доступности, — сообщила «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

В ОП предложили также рассмотреть возможность создания мобильного приложения, которое позволит провести оценку объектов на соответствие требованиям доступности. Этот показатель также предлагается интегрировать на портал Госуслуг и в систему «Федеральный реестр инвалидов». В предложениях в кабмин общественники также попросили оценить источники финансирования этой работы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Разграниченные возможности: объекты для инвалидов будут рейтинговать

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]