В России начнут рейтинговать объекты по доступности для инвалидов

Общественная палата (ОП) направила в кабмин перечень предложений по рейтингованию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Среди них — внесение изменений в действующие стандарты и своды правил, а также учет не только оценок пользователей, но и мнения экспертов. Кроме того, в ОП предложили «ставить баллы» не только удобствам, но и информационной доступности — наличию сведений в интернете.
По итогам встречи президента с представителями организаций инвалидов в декабре прошлого года глава государства поручил правительству и Общественной палате представить предложения о соответствующем «рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в части, касающейся их доступности для инвалидов».
В ОП предложили также рассмотреть возможность создания мобильного приложения, которое позволит провести оценку объектов на соответствие требованиям доступности. Этот показатель также предлагается интегрировать на портал Госуслуг и в систему «Федеральный реестр инвалидов». В предложениях в кабмин общественники также попросили оценить источники финансирования этой работы.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Разграниченные возможности: объекты для инвалидов будут рейтинговать