В России начинает действовать новый ГОСТ на ИЖС. Почему это важно

С 1 августа в России начинает действовать новый ГОСТ на индивидуальное жилищное строительство — ГОСТ Р 71392-2024. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Стандарт был разработан компанией «ДОМ.РФ» совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по дорожной карте Министерства строительства и утверждён Росстандартом. Он предназначен для проектирования и строительства объектов ИЖС в соответствии с «зелёными» критериями, а также для оценки таких объектов.

Новый ГОСТ включает восемь категорий и 45 обязательных критериев для застройщиков. Объекту ИЖС будет присуждаться оценка: «золото», «серебро» или «бронза», максимальная сумма — 90 баллов.

Почему это важно? В этом году обновились правила выдачи «семейной ипотеки», под которую теперь подпадает и строительство объектов ИЖС с использованием эскроу-счетов. Депутат пояснил, что введение нового ГОСТ с 1 августа 2024 года позволит банкам оценивать надёжность строящегося объекта. Это означает, что при планировании получения ипотечного кредита банк вправе установить требования по соответствию объекта новому стандарту.

Если семья не планирует брать ипотеку и собирается самостоятельно строить дом на своём участке, например, садовом, то при согласовании строительства не будут требовать соответствия «зелёному стандарту», — добавил Чаплин.

Он отметил, что стандарт станет значимым шагом в направлении устойчивого и безопасного индивидуального жилищного строительства. Особенно это важно, когда речь идёт о благополучии семей с детьми.