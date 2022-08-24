Среда, 24 августа, 2022
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В России начали тестировать начисление зарплат через СБП

Российские банки пилотируют начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП). Об этом «Известиям» в среду, 24 августа,  рассказали три источника на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях.

Предполагается, что сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. В их число входят как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН). При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя.

В пилотном проекте участвуют пять российских кредитных организаций, рассказали еще два источника на банковском рынке. «Известия» направили запросы в топ-30 российских финансовых организаций.

Об инициативе знают в Абсолют Банке, УБРиР и Новикомбанке, сообщили их представители, уточнив, что в пилоте не участвуют. В УБРиР отметили, что активно прорабатывают реализацию этого сервиса для своих клиентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Номерной фон: в России тестируют начисление зарплат через СБП»

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