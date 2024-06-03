В России мамам дошкольников хотят дать дополнительные выходные

Дополнительные выходные предлагают предоставлять мамам детей дошкольного возраста в России. Использовать их можно на то, чтобы отвести ребёнка к узким специалистам. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

«Парламентская газета» уточняет: россиянам предоставляют выходные на прохождение диспансеризации. Вместе с тем в Трудовом кодексе нет норм, позволяющих работающей женщине взять один-два будних дня и сводить ребёнка на диспансеризацию. А в выходные работают далеко не все нужные специалисты. Документ, позволяющий матерям детей до 7 лет брать один оплачиваемый выходной раз в два месяца на эти цели, отправлен на заключение в правительство.