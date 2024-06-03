Понедельник, 3 июня, 2024

В России мамам дошкольников хотят дать дополнительные выходные

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Дополнительные выходные предлагают предоставлять мамам детей дошкольного возраста в России. Использовать их можно на то, чтобы отвести ребёнка к узким специалистам. С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

«Парламентская газета» уточняет: россиянам предоставляют выходные на прохождение диспансеризации. Вместе с тем в Трудовом кодексе нет норм, позволяющих работающей женщине взять один-два будних дня и сводить ребёнка на диспансеризацию. А в выходные работают далеко не все нужные специалисты. Документ, позволяющий матерям детей до 7 лет брать один оплачиваемый выходной раз в два месяца на эти цели, отправлен на заключение в правительство.

— У работающих мам должна быть возможность взять дни, чтобы отвести ребёнка к врачам. В здравоохранении нужно стремиться к тому, чтобы своевременно выявлять болезни и минимизировать риски с самого раннего возраста, а не бороться с последствиями уже возникшего заболевания. Об этом говорят и врачи, и люди, отвечающие за развитие системы здравоохранения в России, — считает депутат Ярослав Нилов.

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