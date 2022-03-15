В Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируют отменять масочный режим в Рязанской области

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области заявили, что в ближайшее время не будут отменять масочный режим в регионе. Сообщение ведомства опубликовано на странице губернатора Любимова Вконтакте.

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Жительница Рязани поинтересовалась, когда в регионе отменят масочный режим, как это сделали в Москве.

«В Рязанской области отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Но, несмотря на это, пока не достигнуты показатели, позволяющие отменить масочный режим», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили: «введение и отмена ограничительных мероприятий в каждом субъекте РФ осуществляется в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации».

15 марта в Рязанской области выявили 452 случая заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки составил 0,41%.