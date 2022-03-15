В Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируют отменять масочный режим в Рязанской области

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области заявили, что в ближайшее время не будут отменять масочный режим в регионе. Сообщение ведомства опубликовано на странице губернатора Любимова Вконтакте.
Жительница Рязани поинтересовалась, когда в регионе отменят масочный режим, как это сделали в Москве.
В ведомстве также добавили: «введение и отмена ограничительных мероприятий в каждом субъекте РФ осуществляется в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации».
15 марта в Рязанской области выявили 452 случая заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки составил 0,41%.