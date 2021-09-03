В Роскачестве назвали самые некачественные российские товары

В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила — пельмени, мед и школьная форма, заявил в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.
В России есть не самые простые категории товаров, отметил он.
Также в список товаров, которые часто оказываются некачественными, попал мед. Хотя Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей этого продукта. Но сейчас достаточно высокий уровень антибиотиков в меде — пчел часто неправильно лечат, рассказал Максим Протасов.
Кроме того, в России все еще довольно много производителей изготавливают некачественную школьную форму, сообщил Максим Протасов. В частности, бывает, что ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу, пояснил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «У нас достаточно высокий уровень антибиотиков в меде»