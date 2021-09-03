В Роскачестве назвали самые некачественные российские товары

В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила — пельмени, мед и школьная форма, заявил в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.

В России есть не самые простые категории товаров, отметил он.

В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И, действительно, в этой категории высока доля нарушений, — сказал Максим Протасов.

Также в список товаров, которые часто оказываются некачественными, попал мед. Хотя Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей этого продукта. Но сейчас достаточно высокий уровень антибиотиков в меде — пчел часто неправильно лечат, рассказал Максим Протасов.

Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим, — добавил глава Роскачества.

Кроме того, в России все еще довольно много производителей изготавливают некачественную школьную форму, сообщил Максим Протасов. В частности, бывает, что ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу, пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «У нас достаточно высокий уровень антибиотиков в меде»