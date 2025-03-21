В родстве с адмиралом: как рязанка узнала, что её предок — легендарный командир «Гангута»

Изучая свою родословную, рязанка Светлана Соловьева выяснила, что предком ей приходится адмирал Александр Павлович Авинов, чей бюст установлен на аллее путешественников в верхнем городском саду нашего областного административного центра.

Рязанская учительница

Имя Светланы Соловьевой известно многим, потому что она долгие годы была учителем русского языка и литературы в школе №1 города Рязани. А лично я познакомился с ней в 2016 году на похоронах Клары Павловны Бурдыгиной, которая преподавала историю в этой школе и с 1968 по 1974 годы была моей классной руководительницей.

Уже тогда Светлана Александровна интересовалась своими родовыми корнями и даже вела кое-какую исследовательскую работу в библиотеках и архивах. С детских лет знала она, что её дедушка по отцовской линии был рязанским дворянином, но более подробно на эту тему родители с ней разговоров не вели. Ведь время было такое, что за одно неосторожно сказанное слово можно было лишиться не только свободы, но и жизни.

– Родилась я в 1941 году в Зарайске, – поведала мне Светлана Александровна, – и до замужества носила фамилию Григорова. Отец мой, Александр Павлович Григоров (1915 г.р.), работал в системе служб государственной безопасности и поэтому нашей семье приходилось часто переезжать. Поэтому школу я закончила на Украине, в городе Шепетовке. Пыталась поступить в Винницкий пединститут на историко-филологический факультет, но там у меня даже не приняли документов, сославшись на то, что не знаю украинского языка. Поэтому пришлось ехать к родственникам в Рязань, где я в 1964 году успешно окончила историко-филологический факультет педагогического института. Реклама

Светлана Александровна Соловьева (Григорова)

Древний род

Григоровы – один из древнейших дворянских родов Рязанщины. Он берёт начало от жившего в начале XV века новгородского посадника и боярина Григора (Григория). Историки с достаточной степенью достоверности отождествляют этого человека, как потомка жившего в XIII веке боярина, который был воеводой князя Александра Невского.

Григоровы служили отечеству в основном на военном поприще. Из них Федот Лазаревич был с 1635 по 1649 годы воеводой в Шацке. Родившийся в 1691 году Сергей Васильевич служил в Ростовском пехотном полку. Из его послужного списка известно, в каких военных походах и сражениях он был: «В 1733 году в Польше, в том же году попал в плен, где находился 9 месяцев; в 1734 году – в Германии и под Гданьском; в 1737 – при штурме Очакова; в 1738 – под Бендерами; в 1739 – под Хотиным; в 1741 – при взятии Вильманстранда; в 1743 – на галерах до Стокгольма; в 1748 в Германии».

Поручик Лука Васильевич Григоров, отставленный от военной службы в чине унтер-офицера в 1811 году, во время Отечественной войны 1812 года принимал участие в боевых действиях в составе 1-го казачьего полка Рязанского ополчения.

Светлана Александровна рассказала мне, что семья родителей её дедушки Павла Павловича Григорова до октябрьского переворота 1917 года жила в селе Муравлянка. Вели хозяйство, растили семерых детей (шестерых сыновей и дочь). Пятеро сыновей по уже сложившейся традиции выбрали себе военные профессии. А Павел Павлович Григоров стал учителем. За свою жизнь он преподавал русский язык и литературу во многих школах Рязанской области. А последним местом его службы стал один из детских домов Рязанщины, где он был директором. За свою педагогическую деятельность Павел Павлович Григоров получил звание Заслуженного учителя СССР и был награждён орденом Ленина, который добавился к тем медалям, которыми Павла Григорова наградили за подвиги в Великой Отечественной войне.

Помещица села Муравлянка Ряжского уезда Анна Ивановна Григорова с сыновьями. Фото 1916 года

Командир «Гангута»

Особую радость Светлана Соловьева испытала, когда в ходе исследования своей родословной выяснила, что приходится родственницей знаменитому адмиралу Александру Павловичу Авинову, чей бюст установлен в Рязани на аллее путешественников в верхнем городском саду.

Известно, что в конце XV столетия потомки названного выше боярина Григора (Григория) носили к тому времени прозвище Овиновы. И позднее прозвище это трансформировалось в фамилию Авиновы.

Самый знаменитый представитель этой фамилии – родившийся в 1786 году в сельце Василеве Касимовского уезда Александр Павлович Авинов. В 1805 году он на стороне англичан участвовал в знаменитой Трафальгарской битве, а также был участником всех крупных морских сражений Российского флота 1814 года. Ещё через пять лет вошёл в состав руководителей полярной экспедиции. А 8 октября 1827 года стал героем известного Наваринского морского сражения. В нём отважный рязанец командовал кораблём «Гангут» и во многом благодаря неординарным действиям командира неприятельский турецко-египетский флот был окончательно истреблён.

Павел Павлович Григоров. Фото 1948 года

Во время этого ночного боя противник пустил на русскую эскадру специально подожжённый фрегат, который врезался в борт «Гангута», который уничтожил до этого два вражеских корабля. Чтобы огонь не перебросился на другие русские суда, Авинов отдал приказ обрубить якорные канаты. Благодаря этому «Гангут» вышел из боевой линии вместе с горящим вражеским фрегатом и утопил его в море, в очередной раз подтвердив свидетельство доблести и чести русских моряков.

– Чувство гордости за своих предков проявляется тем значительнее, чем больше я узнаю фактов из своей родословной, – поведала в заключение Светлана Александровна. Предки мои честью и правдой служили Родине как в эпоху Российской империи, так и в годы Советской власти.

Евгений Данилин