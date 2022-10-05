Среда, 5 октября, 2022
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В Ряжском районе сотрудники ГИБДД предотвратили аварию с участием бензовоза

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Сотрудники Госавтоинспекции в Ряжском районе предотвратили ДТП с участием бензовоза. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Наряд ДПС от очевидцев узнал, что в водителя возникли проблемы на окружной дороге «Ряжск-Нагорное». Стоящий на обочине грузовик начал заваливаться на бок, был риск опрокидывания машины и разлива топлива.

Полицейские попыталась оттянуть бензовоз с помощью остановленного грузовика, но мощи не хватило. Тогда инспекторы вызвали из ближайшего населенного пункта трактор, который и вытянул бензовоз.

— В результате данного инцидента никто не пострадал, разлива топлива допущено не было, — говорится в сообщении пресс-службы.

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