Четверг, 18 января, 2024
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В Ряжске задержали нетрезвого водителя

7info
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Сотрудники Госавтоинспекции в городе Ряжске остановили водителя без водительских прав, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Вблизи дома 88Б по улице Мичуринская сотрудники Госавтоинспекции остановили 46-летнего водителя, управляющего автомобилем ВАЗ-21140. При общении с водителем полицейские заметили характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,453 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В результате проверки по информационным базам оказалось, что данный гражданин никогда не получал водительского удостоверения.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

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