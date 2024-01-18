В Ряжске задержали нетрезвого водителя

Сотрудники Госавтоинспекции в городе Ряжске остановили водителя без водительских прав, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Вблизи дома 88Б по улице Мичуринская сотрудники Госавтоинспекции остановили 46-летнего водителя, управляющего автомобилем ВАЗ-21140. При общении с водителем полицейские заметили характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,453 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В результате проверки по информационным базам оказалось, что данный гражданин никогда не получал водительского удостоверения.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.