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66 человек доставили в полицию в Ряжске

7info

Во вторник, 31 октября, в Ряжском районе Рязанской области сотрудники полиции провели профилактический рейд по предупреждению правонарушений. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В общей сложности в отдел полиции доставили 66 человек. У них взяли отпечатки пальцев, провели другие процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.

Представитель военного комиссариата вручил 6 гражданам повестки для постановки на воинский учет.

Полицейские провели с доставленными профилактические беседы.

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