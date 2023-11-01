66 человек доставили в полицию в Ряжске

Во вторник, 31 октября, в Ряжском районе Рязанской области сотрудники полиции провели профилактический рейд по предупреждению правонарушений. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В общей сложности в отдел полиции доставили 66 человек. У них взяли отпечатки пальцев, провели другие процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.

Представитель военного комиссариата вручил 6 гражданам повестки для постановки на воинский учет.

Полицейские провели с доставленными профилактические беседы.