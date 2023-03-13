Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Ряжске поднимают из воды утонувшую фуру

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС России по Рязанской области

В понедельник, 13 марта, поступило сообщение о том, что в Ряжске грузовик ушёл под воду. Это произошло после проезда транспортного средства по закрытому, ограждённому песком участку подтопленного моста через Хупту. Подробности привели в ГУ МЧС России по Рязанской области.

На месте установили запрещающие знаки для проезда по мосту.

Сейчас специалисты освобождают грузовой автомобиль из воды. На месте работают 5 человек личного состава ГУ МЧС по Рязанской области и спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и 2 единиц техники.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Ряжске поднимают из воды утонувшую фуру

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