В Ряжске поднимают из воды утонувшую фуру

В понедельник, 13 марта, поступило сообщение о том, что в Ряжске грузовик ушёл под воду. Это произошло после проезда транспортного средства по закрытому, ограждённому песком участку подтопленного моста через Хупту. Подробности привели в ГУ МЧС России по Рязанской области.

На месте установили запрещающие знаки для проезда по мосту.

Сейчас специалисты освобождают грузовой автомобиль из воды. На месте работают 5 человек личного состава ГУ МЧС по Рязанской области и спасатели поисково-спасательной службы на воде в составе 10 человек и 2 единиц техники.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.