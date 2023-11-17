В Рязанскую ОКБ вертолёт санавиации доставил двоих пациентов

Вертолёт санитарной авиации доставил в Рязанскую ОКБ двоих пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Из Ряжского ММЦ вертолётом доставили женщину с аневризмой головного мозга. Её госпитализировали в ОКБ. Сейчас она находится в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Ещё один вылет вертолёт санавиации совершил в Касимов. Там срочная помощь понадобилась мужчине с торакальной травмой и ушибом лёгкого. Из Касимовского ММЦ его также доставили в ОКБ.