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В Рязанскую ОКБ вертолёт санавиации доставил двоих пациентов

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Вертолёт санитарной авиации доставил в Рязанскую ОКБ двоих пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Из Ряжского ММЦ вертолётом доставили женщину с аневризмой головного мозга. Её госпитализировали в ОКБ. Сейчас она находится в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Ещё один вылет вертолёт санавиации совершил в Касимов. Там срочная помощь понадобилась мужчине с торакальной травмой и ушибом лёгкого. Из Касимовского ММЦ его также доставили в ОКБ.

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