Омбудсмен Епихина собирает вещи для раненых пациентов госпиталя в Рязани

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина сообщила о нехватке моющих средств и предметов первой необходимости в Рязанском военном госпитале. Пост омбудсмен разместила на своей странице ВКонтакте.

В Рязани лечат военных, получивших ранения во время специальной военной операции на Украине. Многие пациенты из других регионов страны.

— Сегодня общалась с руководством Рязанского военного госпиталя. Есть потребность в моющих средствах и других предметах первой необходимости, — написала Епихина.

По её словам, нужны влажные салфетки, жидкое мыло, зубные щётки и паста, сигареты, нижнее бельё и др.

Принести необходимые вещи из списка можно в офис уполномоченной на Первомайском проспекте, 8. Телефон +7 (4912) 25-36-55.