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Общество

В рязанском ТРЦ  «Марко Молл» открылся обновленный Henderson

Алексей Самохин

В рязанском ТРЦ «Марко Молл» начал работу  магазин крупнейшего российского производителя мужской одежды премиум-сегмента HENDERSON.

Новый магазин  стал самым большим в  регионе и занимает  площадь 520 м², что в 3,5 раза больше предыдущего пространства магазина, работавшего в ТРЦ.

Обновленный HENDERSON предлагает покупателям полный ассортимент продукции бренда: от классических деловых костюмов до спортивной одежды, а также эксклюзивные парфюмерные и косметические линии HENDERSON POUR HOMME и HENDERSON Smart Care. Особое внимание здесь уделено сервису: клиенты могут воспользоваться услугами индивидуального пошива HENDERSON Su Misura и бесплатной подгонки одежды по фигуре.

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Выбор локации для обновлённого HENDERSON обусловлен высоким потенциалом «Марко Молл»: ТРЦ привлекает не только жителей Рязани, но и покупателей из соседних городов – Коломны, Воскресенска, а также посетителей из Москвы.

Магазин HENDERSON, ТРЦ «Марко Молл», время работы: с 10:00 до 22:00.

В рязанском ТРЦ  «Марко Молл» открылся обновленный Henderson Новый магазин  стал самым большим в  регионе и занимает  площадь 520 м², что в 3,5 раза больше предыдущего пространства магазина, работавшего в ТРЦ.
В рязанском ТРЦ  «Марко Молл» открылся обновленный Henderson Новый магазин  стал самым большим в  регионе и занимает  площадь 520 м², что в 3,5 раза больше предыдущего пространства магазина, работавшего в ТРЦ.
В рязанском ТРЦ  «Марко Молл» открылся обновленный Henderson Новый магазин  стал самым большим в  регионе и занимает  площадь 520 м², что в 3,5 раза больше предыдущего пространства магазина, работавшего в ТРЦ.
В рязанском ТРЦ  «Марко Молл» открылся обновленный Henderson Новый магазин  стал самым большим в  регионе и занимает  площадь 520 м², что в 3,5 раза больше предыдущего пространства магазина, работавшего в ТРЦ.
Реклама: ООО «Рязань шопинг молл», ИНН: 9909235800, erid: 2VtzqwfFEWL

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