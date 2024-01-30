В рязанском ТРЦ «М5 Молл открылись два новых магазина

Сразу два новых магазина — Acoola и Familia — начали свою работу в новом году в рязанском ТРЦ «М5 Молл».

Acoola — сетевой магазин детской одежды и аксессуаров. Семьи с детьми в возрасте от 2 до 14 лет смогут найти здесь все самое необходимое: стильную одежду для школы, досуга, детского сада или дома. Создавая новые модели дизайнеры Acoola ориентируются на пожелания своей юной аудитории. Важная особенность одежды от бренда Acoola — это использование при производстве качественных материалов, что позволяет родителям выбирать для детей комфортную, устойчивую к износу и удобную одежду.

Магазин Acoola находится в ТРЦ «М5 Молл» рядом с «МФЦ», вход № 3. График работы: 10:00–22:00.

Familia — магазин сети ведущего российского офф-прайс ритейлера. Формат офф-прайс позволяет сделать цены максимально привлекательными: здесь представлены оригинальные товары известных мировых и российских брендов со скидками до 85%. Новый магазин «М5 Молл» — это более 25 тысяч наименований товара. Здесь можно выбрать одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, игрушки и посуду. А для тех, кто хочет сделать свой дом еще уютнее, в магазине есть большой выбор товаров для интерьера и декора. Ассортимент магазина пополняется ежедневно.

Магазин Familia находится в ТРЦ «М5 Молл» в галерее у входа № 3. График работы: 10:00–22:00.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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