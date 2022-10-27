В рязанском Торговом городке откроется филиал Музея истории молодёжного движения

В павильоне «Лёгкая промышленность» рязанского Торгового городка заработает филиал Музея истории молодёжного движения. Об этом сообщается в группе Торговый городок ВКонтакте.

Музей истории рязанской областной комсомольской организации при Рязанском обкоме ВЛКСМ открылся в 1988 году, а современное название получил в 1991.

В музее действуют постоянные и временные выставки, проводятся культурные мероприятия. Всего в собрании – свыше 21 тысячи единиц хранения.

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