В Рязанском театре кукол состоялась премьера «самого счастливо спектакля на свете»

Рязанский театр кукол представил зрителю премьеру спектакля «Лето на память». В основу постановки легли повести Януша Корчака о летних лагерях, куда он вывозил еврейских детей. Корчак был польским педагогом и писателем, руководил детским домом, именно он впервые заговорил о защите прав ребёнка.

Коллектив театра поставил перед собой непростую задачу — создать «самый счастливый спектакль на свете», погрузить зрителя в мир лета, напомнить ему о счастливых минутах детства, разбудить внутреннего ребенка, который живет в каждом из нас.

«Лето на память» — это истории о любви и дружбе, о детских обидах и приключениях, рассказанные маленькой девочкой Блюмкой. Вместе с другими ребятами она отправляется на в детский летний лагерь. В своей тетрадке она записывает всё, что принес с собой новый день: охоту на улитку и лягушку, купание на речке, детские авантюры, советы пана доктора, знакомство с новыми ребятами и многое другое.

Сцена театра оформлена в виде тетрадных страниц, на которых оживают воспоминания Блюмки. В дневнике появляются плоские куклы — герои спектакля, со временем превращающиеся в людей.

Вместе с актерами театра дети изучают окружающий их мир, открывают для себя новые факты и возможности, радуются летним дням. А взрослый зритель увидит в этой истории себя, погрузится в свои детские годы, вспомнит, какого это — быть ребенком.

Вслед за Янушом Корчаком, актеры театра, на протяжении всего спектакля, пытаются донести главную мысль — ребенок имеет такие же права, как и взрослый.

«Пан доктор говорит, что каждый ребенок имеет право на свои секреты и свои мечты, что детям нужно говорить правду. Пан доктор часто повторяет, что мы также важны, как и взрослые, и что маленький не значит глупый или плохой. Пан доктор говорит, что каждый ребенок имеет право быть собой и имеет право на уважение», — говорит Блюмка.

Финал спектакля возвращает зрителя в жестокую реальность, напоминая о трагической судьбе Корчака. Он так любил своих маленьких воспитанников, что в августе 1942 года вместе с ними принял смерть в газовых камерах концлагеря Треблинка.