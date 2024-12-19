В Рязанском театре кукол прошло благотворительное мероприятие «Ёлка с ложкой». Проекту исполнилось восемь лет. Ребенок в этом возрасте завершает обучение в первом классе, а новогодний праздник в Рязанском театре кукол стал совсем взрослым.

Гостями праздника стали воспитанники детского приюта «Марфа» и школы-интерната имени Федора Полетаева.

Волшебство театра здесь сочетается с образованием — за один вечер ребята посетили несколько мастер-классов. Пока одни дети учились накладывать грим, другие делали десерты: мороженое, фрукты в шоколаде, калинник.



Калинник не случайно стал гастрономической визитной карточкой Рязани: кулинарные традиции, уникальная технология, сказочный секрет внутри… Оказывается, вопреки названию у калинника несколько фирменных вкусов. В этот вечер он был с малиной! Этот рецепт особенно ценят маленькие гурманы.

Проект «Елка с ложкой» организуют Рязанский театр кукол и Ассоциация кулинаров Рязанского края.

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов:

«Наш театр вместе с друзьями и партнерами осуществляет несколько благотворительных проектов. «Елка с ложкой» — один из самых любимых. Замечательно, что у нас есть возможность знакомить детей с высокой кухней и приглашать в сказку. Мы очень ценим теплую, домашнюю атмосферу «Елки с ложкой»».

Президент Ассоциации кулинаров Рязанского края Ирина Данилова:

«Новый год – мой самый любимый праздник. Все загадывают желания, но для того, чтобы они стали реальностью, нужно потрудиться. «Елка с ложкой» — большой праздник не только для ребят, но и для тех, кто его проводит. Каждый из нас может быть для кого-то волшебником. Я знаю, мечты сбываются! У тех, кто верит в свою мечту и готов усердно работать над ее воплощением».

«Елка с ложкой» состоит из двух частей: театральной и кулинарной. После мастер-классов ребят пригласили на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они поздравили каждого маленького гостя и пригласили в праздничный хоровод.

Завершила вечер сказка «Крошка Енот». Енот отправляется в путь совсем не для того, чтобы тренировать силу воли. Он собирается готовить ужин и хочет добыть лакомства. Так начинается большое приключение!