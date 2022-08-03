В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы. О задачах и перспективах с труппой говорили директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский.

Этой осенью театр представит зрителям две новые постановки для всей семьи. Первой будет сказка «Четыре близнеца», над которой работают режиссер Елена Оленина и главный художник Рязанского театра кукол Анна Репина. Второй — сказка «Три поросенка». Режиссер -Валерий Шадский.

Для взрослых зрителей готовиться премьера по мотивам одной из самых красивых и загадочных пьес Вильяма Шекспира — «Сон в летнюю ночь». Режиссер — Олег Жюгжда. Художники: Анна Репина и Лариса Микина-Прободяк. Первые показы пройдут в последние дни лета.

В сентябре спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» отправится в большое путешествие. 5 сентября спектакль будет показан в Москве, на фестивале «ИСТОКИ», который организует и проводит Театр кукол имени Сергея Образцова, а в конце месяца — на Международном фестивале театров кукол «Лялькі над Нёманам», который пройдет в Гродно (Республика Беларусь) с 21 по 25 сентября.

С 15 по 21 сентября театр — на гастролях. Вместе с «Пегим псом…» в Белоруссию отправляются спектакли: «Лафертовская маковница», «Каштанка» и «Мойдодыр».

Спектакль Рязанского театра кукол «Золоченые лбы» в ближайшее время побывает сразу на двух фестивалях. В сентябре — на «Оренбургском арбузнике», а в октябре — на фестивале «Соломенный жаворонок» в Челябинске.

Растет и команда театра. В новом сезоне к ней присоединились выпускники Иркутского театрального училища: Алексей Сушков и Алина Калашникова.