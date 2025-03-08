В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Плутни Скапена» (12+), которая стала настоящим праздником для ценителей классической комедии.

Режиссёрский взгляд, свежий и оригинальный, вдохнул новую жизнь в известную пьесу, сохранив её остроумие и добавив современные театральные приёмы. Зрители с первых минут погружаются в атмосферу Неаполя благодаря изысканным морским декорациям, тонкой игре света и костюмам, которые не только радуют глаз, но и несут в себе скрытые смыслы. Цветовая палитра нарядов героев становится своеобразной подсказкой для самых внимательных, позволяя угадать развязку ещё до начала второго действия.

Сюжет, полный хитросплетений и комедийных ситуаций, разворачивается динамично и увлекательно. История о любви, родительских амбициях и плутовстве слуги Скапена, который становится главным двигателем интриги, захватывает с первых минут. Актерский состав демонстрирует высочайший уровень игры, а интерактивность постановки, когда действие выходит за пределы сцены и врывается в зрительный зал, делает спектакль по-настоящему живым и вовлекающим.

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Особого внимания заслуживает финал, который можно назвать неожиданно ожидаемым. Развязка, где возлюбленные Октава и Леандра оказываются дочерьми своих отцов, примиряет семьи и приводит к счастливому разрешению конфликта. А Скапен, истинный мастер плутовства, находит изящный способ избежать наказания за свои проделки и повешения «нет, не за шею, а за другое место» , оставляя зрителей в восторге от его находчивости и остроумия.

Рязанский театр драмы в очередной раз доказал, что даже старинная пьеса может звучать свежо и актуально, если в её основе лежит талантливая режиссура, яркая игра актёров и любовь к театральному искусству.