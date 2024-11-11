В Рязанском театре драмы отметили юбилей артиста Сергея Леонтьева

В воскресенье, 10 ноября, Рязанский театр драмы погрузился в атмосферу праздника, отмечая 85-летие народного артиста РСФСР Сергея Леонтьева. Десятки друзей, коллег и зрителей собрались, чтобы поздравить юбиляра и насладиться специальным представлением, устроенным в его честь.

Вечер был полон юмора и тепла. Рязанские театры поздравили Леонтьева яркими номерами и добрыми пожеланиями. В знак признания заслуг артисту вручили награду от губернатора Рязанской области. Кульминацией вечера стало трогательное поздравление от семьи: супруги, с которой артист вместе уже 60 лет, их сына и внучки.

За годы творческого пути Сергей Леонтьев создал множество ярких образов, вложив в каждого из своих экранных и сценических героев частичку души. В этот вечер у артиста была уникальная возможность встретиться любимыми персонажами.

Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко, выражая свои искренние чувства, сказал: