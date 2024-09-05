В Рязанском театре драмы — новый главный режиссёр. Что известно о Евгении Кочеткове?

Евгений Кочетков пополнил труппу Рязанского театра драмы в качестве главного режиссёра. В должность он вступает 1 октября текущего года.

Биографию Кочеткова публикует пресс-служба Рязанского театра драмы:

Евгений Кочетков — выпускник ВТУ им. Щепкина, актер театра и кино (2005 г.), РАТИ-ГИТИС, режиссерский факультет (2016 г.). В настоящее время обучается по специальности менеджмент сценических искусств в ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна».

На счету Евгения несколько десятков театральных работ, как в московских, так и в региональных театрах. С 2022 по 2024 год он занимал пост художественного руководителя Воронежского театра юного зрителя. Евгению удалось вывести театр на более высокий уровень — участие в театральных фестивалях, выезды на гастроли. О премьерах заговорили в профессиональном сообществе, значительно возрос интерес к театру со стороны зрителей.

Наиболее яркие работы Евгения:

спектакль «Преступление и наказание» вошел в лонг-лист Российской национальной премии «Золотая Маска» за сезон 2022-2023 гг.; спектакль — участник Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде (2023 г.); спектакль — участник Международного театрального фестиваля «Молодежь. Театр. Фест» (г. Санкт-Петербург, ТЮЗ им. Брянцева) 2024 г.

Награжден званием «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Последняя лента Крэппа» на МОНОfest (г. Пермь, 2019 г.); специальный приз Театрального фестиваля «СВОЙ» в Екатеринбурге (2020 г.); участник Международного театрального фестиваля камерных театров и спектаклей малых форм «АrtОкраина» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.)

спектакль «Тараканы» — участник Большого Детского Фестиваля (г. Москва, 2021 г.)

2013-2022 гг. — режиссер и куратор проекта «Класс молодой режиссуры» драматургического конкурса «Действующие лица» (г. Москва).

На пресс-конференции, посвящённой старту нового сезона в Рязанском театре драмы, Евгений Кочетков рассказал:

— Я понимаю, что, чтобы работать в таком театре, нужно попасть в некий контекст города. Происходит это обычно прямо в процессе работы … Театр – это мой стиль жизни. Больше двадцати лет я посвятил этому.

Дебютом в Рязани для него станет премьера, запланированная на 31 января 2025 года. Рязанских зрителей ожидает спектакль по рассказам Аркадия Аверченко под названием «Круги по воде». Ещё одна важная инициатива – постановка по письмам, рассказам и стихам подростков и детей из ЛНР и ДНР.

Касательно сезона в целом стало известно следующее: 27 сентября в театре драмы состоится премьера спектакля «Матросская тишина», зимой планируются к выходу две новогодние истории для разных возрастов, затем — традиционный спектакль к 8 марта.

На данный момент в Театре драмы работают три штатных режиссёра, однако переговоры ведутся и с другими мастерами. Говоря о планах на будущее Евгений Кочетков отметил: пусть он и является приверженцем классических постановок, вместе считает важным проявляться и в более авангардных направлениях. Так что Рязанский театр драмы определённо далеко не раз ещё удивит жителей города.