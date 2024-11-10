В рязанском ТРЦ «Премьер» молодая девушка устроила «одиночный пикет за права наркоманов». Видео с ней публикует канал «Топор 18+ Рязань».

Девушка, явно находящаяся в неадекватном состоянии, сначала кричала на входе. Затем она переместилась в холл ТРЦ, где продолжила выкрикивать странные фразы, мусорить. Например, девушка кричала, что она Джулия-психолог, хвасталась своим IPhone.

Как итог — неадекватную посетительницу скрутили охранники после того, как она не отреагировала на их просьбы покинуть здание. Дальнейшие подробности инцидента неизвестны.