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Общество

В рязанском Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла игра по Дню студента

Алексей Самохин

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошла тематическая интеллектуальная игра, посвященная Дню студента.

В квизе приняли участие три команды студентов — педагогический отряд лагеря «Пламенный», студенческий отряд «Синяя птица», студенты Академии ФСИН России, объединившиеся с педотрядом «Синей птицы».

Соревнуясь в знаниях, ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки в различных областях наук. Викторина состояла из 30 вопросов, и победу одержала команда Академии ФСИН, ответив верно на 27 из них.

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Всем участникам игры были вручены дипломы и подарки от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области и регионального исполнительного комитета партии.

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