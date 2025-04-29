В Рязанском регионе проведут ремонт 6 мостов

Шесть мостов в Рязанском регионе приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запущенном по инициативе Президента страны. На 5 объектах уже начались работы.

Продолжается капремонт моста через реку Сынтулка в Касимовском округе. В планах завершить его в ноябре.

Идёт ремонт в Шацком районе – в работе мост через реку Кашеляй. Ремонт продолжается на мосту через реку Пожва в Сапожковском районе. Подрядчик монтирует арматурные каркасы, устанавливает опалубки рубашек свай и шкафной стенки, ремонтирует опоры и пролетные строения моста.

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В Кораблинском округе в числе объектов – мост через Молву протяжённостью 18 погонных метров. Там обустроили временный объезд, выполнили демонтажные работы, заготовили арматурные каркасы.

В активной фазе – ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте. В планах завершить его в октябре.

Ещё на одном мосту – через реку Проня на дороге в Кораблинском округе – ремонт по контракту стартует в июне.