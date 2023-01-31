В Рязанском районе состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

На лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз» в посёлке Варские под Рязанью пройдёт XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старт будет дан в полдень 11 февраля.

Состязания десятилетиями объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. По традиции на лыжи встанут и представители муниципальных образований Рязанской области.

Дистанции соревнований:

5 км — юноши и девушки 2005 года рождения и моложе;

10 км — мужчины и женщины 2004 года рождения и старше;

2023 м – VIP-гонка.

Участников «Лыжни России-2023» начнут регистрировать с 8 февраля. Комиссия по допуску и регистрации участников работает:

8-10 февраля — с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 46, ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»). Телефон 27-24-35, 98-34-50.

11 февраля — с 8:30 до 10 часов – непосредственно на месте старта.

К месту центрального старта участников соревнования из областного центра будут доставлять организованно автобусами с площади Театральная с 9 до 11 часов. Отправление участников в Рязань после окончания соревнований – в районе стоянки автотранспорта участников с 13:30 до 14:30. Автобусы будут отправляться по мере наполняемости, проезд бесплатный.

Для участников состязаний предусмотрены палатки для переодевания и работа полевой кухни.

Победителей и призёров гонки наградят медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Поучаствовать в «Лыжне России» и провести время с пользой для здоровья смогут все желающие при наличии медицинского заключения врача о допуске к гонке. Подробные условия участия приводятся на сайте минспорта Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+