В Рязанском районе появился автоматический пункт весогабаритного контроля

В Рязанском районе на участке дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово завершилось строительство автоматического пункта весогабаритного контроля.
Объект появился в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», – сообщает Минтранс Рязанской области.
На объекте заменили дорожное полотно, смонтировали весовое оборудование и наружное освещение, укрепили обочины и установили барьерное ограждение.
АПВГК в течение 3 месяцев будет работать в тестовом режиме.
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