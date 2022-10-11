Вторник, 11 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском районе появился автоматический пункт весогабаритного контроля

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Фото из группы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

В Рязанском районе на участке дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово завершилось строительство автоматического пункта весогабаритного контроля.

Объект появился в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», – сообщает Минтранс Рязанской области.

На объекте заменили дорожное полотно, смонтировали весовое оборудование и наружное освещение, укрепили обочины и установили барьерное ограждение.

АПВГК в течение 3 месяцев будет работать в тестовом режиме.

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