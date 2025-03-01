В Рязанском районе планируют построить складской комплекс для сельхозпродукции

В администрации Рязанского района прошло заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Об этом сообщила районная администрация.

В рамках встречи компания «АгроИнвестГрупп Рязань» представила новый инвестиционный проект — строительство складского комплекса для хранения и реализации сельскохозяйственной продукции.

Комплекс рассчитан на хранение 1,2 миллиона тонн средств защиты растений и 100 тысяч п. ед. семян полевых культур. Благодаря запуску объекта в районе планируется создать 50 новых рабочих мест.

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Реализацию проекта планируют начать в 2026 году.