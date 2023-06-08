В Рязанском районе отключённый за долги потребитель самовольно провёл газопровод к дому

Житель Рязанского района, которому за крупный долг отключили газ, незаконно провёл газопровод к своему дому. Нарушение пресекли специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в ходе рейда в селе Александрово.

Долг потребителя превысил 135 тысяч рублей. Газовики раскопали и обрезали газопровод к его дому.

Нарушитель теперь обязан кроме основной задолженности за газ оплатить и стоимость отключения и последующее подключение к системе. За повторную самовольную врезку в газопровод ему грозит уголовная ответственность.

Замгендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов напомнил об угрозе жизни и здоровью людей и имуществу при незаконной врезке в систему.