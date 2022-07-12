В Рязанском районе не рекомендуют купаться в озере Уржинское

— В связи с полученными сегодня, 12 июля, результатами исследования проб воды, администрация района не рекомендует пользоваться водоёмом оз. Уржинское для отдыха и купания, — говорится на странице администрации ВКонтакте.

Испытательной лабораторией ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по заявке администрации района были проведены исследования проб воды на оз. Уржинское для определения возможности открытия пляжа на данном водном объекте.

По результатам исследований, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по одному из показателей было выявлено превышение более, чем в два раза.

Таким образом, во избежание негативных последствий, администрация не рекомендует отдых на оз. Уржинское.