Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязанском районе мужчина вместе с двумя детьми перевернулся на квадроцикле и погиб

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gibdd62

В деревне Рубцова Рязанского района в кювет улетел водитель квадроцикла, с которым ехали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Инцидент произошел в воскресенье, примерно в 18:30, вблизи дома №55 по улице Луговая. 33-летний рязанец ехал на квадроцикле «Стелс 300» вместе с двумя 8-летними детьми. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель погиб на месте. Дети получили травмы и попали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанском районе мужчина вместе с двумя детьми перевернулся на квадроцикле и погиб

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